Un accidente de ala delta en Río de Janeiro tuvo como una de sus victimas fatales a Adrián Guillermo Arismendi un turista argentino de 26 años, quien falleció junto con Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un brasileño que se desempeñaba como instructor de vuelo.

Ads

El hecho tuvo lugar durante la mañana de este lunes, cuando habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más reconocidos para la práctica de vuelo libre en la zona sur de la ciudad brasileña. Su destino era la pista de aterrizaje habilitada en São Conrado, la cual se ubica sobre la franja de arena que limita con el paseo marítimo. Sin embargo, durante la aproximación final, el equipo no siguió la trayectoria prevista, y de acuerdo a lo que señalaron testigos del accidente, la estructura descendió por debajo del ángulo de trayectoria habitual.

Según mencionaron, chocaron con fuerza contra el muro que divide el paseo marítimo de la playa. Y en ese punto existe un desnivel de al menos 2,5 metros, lo que agravó el impacto.

Tras la intervención de bomberos locales, ambas victimas fueron llevadas al Hospital Municipal Miguel Couto, allí se informó que Arismendi y Rodrigues dos Santos llegaron con paro cardiorrespiratorio y en condición crítica, y finalmente ninguno de los dos sobrevivió.

Posteriormente la Secretaria Municipal de Saúde elaboraron un comunicado en donde detallaron: “Las víctimas dieron entrada en la unidad en paro cardiorrespiratorio. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”.

Ads

Tras el hecho, las autoridades tomaron la decisión de suspender los vuelos en ala delta en la zona mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

El caso quedó en manos de la comisaría número 15, la cual tiene jurisdicción en Gávea. El equipo utilizado en el vuelo será sometido a peritaje para establecer las causas técnicas del incidente, y testigos presenciales están siendo escuchados por los investigadores.

Por otro lado, y en diálogo con la policía, el vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, brindó más detalles del pasado de Rodrigues dos Santos, y explicó que este se desempeñaba como piloto del club desde hacía diez años, y que este había asumido el rol de instructor cerca de un año atrás, luego de completar todas las etapas de formación exigidas por la institución.

Ads

A su vez, Menescal Filho destacó que era el primer vuelo en ala delta del argentino Arismendi. El joven de 26 años viajó a Río de Janeiro junto a amigos que también participaban en la actividad.

Puede interesarte