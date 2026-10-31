Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos establecieron una nueva exigencia sanitaria para quienes viajen en vuelos internacionales con destino a ese país. A partir del 3 de noviembre, todos los pasajeros deberán presentar una declaración firmada en la que certifiquen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque.

Ads

La disposición alcanza a los viajeros de cualquier nacionalidad y también contempla los vuelos que llegan a Estados Unidos aunque ese país no sea el destino final del pasajero. La medida se enmarca en los protocolos preventivos adoptados por las autoridades estadounidenses ante el brote de ébola registrado en África central.

La declaración podrá presentarse en formato físico o digital. Las aerolíneas y los operadores de aeronaves deberán verificar que cada pasajero haya completado y firmado el documento antes de abordar. Además, tendrán que conservar una copia durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos y ponerla a disposición de las autoridades si se la solicitan.

Puede interesarte

La normativa también establece que proporcionar información falsa o engañosa de manera intencional puede derivar en sanciones penales, incluidas multas y penas de prisión.

La disposición se complementa con restricciones específicas para personas que hayan estado en Uganda o Sudán del Sur durante los 21 días previos a su llegada a Estados Unidos. En estos casos, las condiciones varían según la nacionalidad: los ciudadanos estadounidenses y nacionales de ese país pueden ingresar mediante aeropuertos designados para controles sanitarios reforzados, mientras que los extranjeros, incluidos los residentes permanentes, tienen restricciones de ingreso.

Ads

La orden sobre la declaración jurada permanecerá vigente hasta el 18 de diciembre de 2026, salvo que sea modificada o dejada sin efecto antes por las autoridades sanitarias.

Ads