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León XIV votó por correo para las elecciones legislativas de Estados Unidos
El Papa envió su sufragio a Chicago para participar de los comicios del 3 de noviembre. El Vaticano destacó su compromiso con la participación ciudadana en los procesos democráticos.
El Papa León XIV emitió su voto por correo para las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, según confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.
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El pontífice envió su sufragio a Chicago, en continuidad con la práctica de participación electoral que mantuvo como ciudadano estadounidense, siempre que tuvo la posibilidad.
A través de un comunicado, la Santa Sede explicó que la decisión refleja su postura sobre la importancia de ejercer ese derecho.
“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, señaló la oficina de prensa.