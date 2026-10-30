El Papa León XIV emitió su voto por correo para las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, según confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

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El pontífice envió su sufragio a Chicago, en continuidad con la práctica de participación electoral que mantuvo como ciudadano estadounidense, siempre que tuvo la posibilidad.

A través de un comunicado, la Santa Sede explicó que la decisión refleja su postura sobre la importancia de ejercer ese derecho.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, señaló la oficina de prensa.

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