Al menos 69 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido cerca de Urda, en la provincia española de Toledo. Mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas, las grabaciones de las comunicaciones entre los conductores y el centro de control abrieron interrogantes sobre las circunstancias del accidente.

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El siniestro involucró a dos formaciones que habían partido de Madrid con destino a Sevilla. El tren Iryo 6076 transportaba a 147 pasajeros, mientras que el AVE 2080, operado por Renfe, llevaba a 397. Poco antes de las 9, la segunda formación impactó contra la parte trasera del tren de Iryo, que se encontraba detenido. Varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén.

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Según el ministro de Transportes español, Óscar Puente, una falla informática provocó inicialmente la detención de seis trenes, entre ellos los involucrados en la colisión. El funcionario señaló que, ante este tipo de inconvenientes, el centro de control debe asumir la gestión de las circulaciones, pero calificó de «inexplicable» la decisión de permitir que las formaciones reanudaran la marcha sin restricciones de velocidad.

Las grabaciones difundidas por medios españoles muestran que un operador autorizó al conductor del tren de Renfe a continuar su recorrido a velocidad normal. En otras comunicaciones, el maquinista de Iryo informó que había perdido la conexión con el sistema de control y que su formación permanecía detenida cerca de Urda. Los audios sugieren que el centro de control recibió información sobre esa situación antes del choque, aunque las responsabilidades todavía deben determinarse.

La Guardia Civil desplegó a más de 900 efectivos para asistir en el operativo y avanzar con la identificación de las víctimas. Las autoridades solicitaron a los familiares de personas desaparecidas que aporten muestras de ADN, mientras los equipos forenses trabajan en Toledo. El Gobierno español también habilitó centros de asistencia psicológica y pidió donaciones de sangre para atender a los heridos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional y aseguró que se investigarán las causas del siniestro. En paralelo, las protestas frente al Ministerio de Transportes y los reclamos de distintos sectores sindicales aumentaron la presión para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron negligencias.

Fuente: BBC

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