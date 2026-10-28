El senador brasileño Flávio Bolsonaro rompió el silencio y emitió un comunicado tras llegar a Estados unidos junto a su familia, luego que su paradero se convirtiera en una incognitica. El ex candidato del Partido Liberal escribió que se dirige “al pueblo brasileño y la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”.

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Y al párrafo siguiente agradece al Presidente Javier Milei por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”, como también al Presidente Donald Trump y al “maravilloso” pueblo americano por recibirlo y además catalogó a Trump como un “gran defensor de la libertad de expresión”.

En su carta, acusó a las autoridades brasileñas de haber permitido irregularidades durante la segunda vuelta electoral y además cuestionó decisiones relacionadas al horario de votación. “En la noche del domingo, vi estremecido un fraude electoral concretarse ante mis ojos”, expresó.

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Posterior a eso, se refirió a la polémica extensión del horario de votación por dos horas por parte de un juez de la Corte Suprema de Brasil, y detalló que se trató de una situación “ilegitima e ilegal del ex abogado de Lula”, lo que permitió que a Lula se le “materialicen más de 10 millones de votos del primero al segundo turno” de votación.

En sus dichos, la decisión de la Corte Suprema fue puesta por encima de la del Tribunal Supremo Electoral, el cual se encarga de que las elecciones se desarrollen de manera regular y sin inconvenientes.

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Posterior en la carta, se refirió a su situación, donde es investigado en una causa por lavado de dinero. Y arremetió contra el Tribunal Supremo Federal (STF en sus siglas en portugués), y aseguró que existe una persecución política contra él, su familia y otros sectores de la oposición.

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“No existe ninguna orden de prisión contra mí, porque no cometí ningún crimen”, afirmó en el comunicado, al tiempo que calificó las actuaciones en su contra como una "caza de brujas políticamente motivada".

El senador del Partido Liberal, habló acerca de su decisión de viajar a Estados Unidos y sostuvo que buscaba evitar un escenario similar al que afronta su padre, Jair, es por esto que viajó para proteger a su familia.

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Por último en su carta, Bolsonaro anunció que continuará participando dentro de la política de Brasil desde Estados Unidos donde buscará coordinar a los sectores opositores. “Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”, manifestó.

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En el mismo sentido, detalló que se dirigirá regularmente a los brasileños y que presentará una estrategia para “movilizar la oposición” mediante “todos los medios pacíficos y legítimos”.

“Este es apenas el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil”, agregó.

"Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el día 25 de octubre. Solo termina cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará", concluyó.