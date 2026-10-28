La Cancillería argentina confirmó este miércoles el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España y mantiene gestiones para localizar a otro compatriota cuyo paradero se desconoce. El siniestro se produjo en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla y dejó un saldo provisional de 68 víctimas fatales y decenas de heridos, según el balance consignado en la información difundida.

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El choque ocurrió alrededor de las 08:53, hora local, en el tramo comprendido entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. De acuerdo con los datos aportados, estuvieron involucradas una formación del servicio AVE y otra perteneciente a la empresa Iryo.

La magnitud del accidente movilizó a los servicios de emergencia y llevó a las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha a solicitar donaciones urgentes de sangre para atender a los heridos.

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Entre las personas cuyo paradero todavía no pudo establecerse se encuentra Agustín Randazzo, de 51 años, quien reside en España desde 2002. Según la información disponible, el hombre viajaba por motivos laborales en el vagón número 8 de la formación afectada.

Sus allegados difundieron imágenes para facilitar su identificación en los centros de salud de la zona y obtener información sobre su posible ubicación.

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En paralelo, la Embajada argentina en Madrid y los consulados intervinientes mantienen contacto con los familiares para brindar asistencia consular y acompañar las gestiones destinadas a esclarecer la situación de los ciudadanos argentinos afectados por la tragedia.

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