Una gran incertidumbre existe en torno a Flávio Bolsonaro y su familia, ya que según lo que señalan medios brasileños y algunos extranjeros, el senador y candidato en las elecciones por el Partido Liberal, se habría fugado de Brasil y se encontraría rumbo a los Estados Unidos en búsqueda de asilo político.

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Luego de perder las elecciones, en una remontada histórica por parte de Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro habría arribado a Estados Unidos, de acuerdo a lo que escribió el abogado mexicano Simón Levy en X, quien se encuentra ligado al movimiento Make America Grate Again (MAGA) de Donald Trump y se presenta como un aliado de este último.

El candidato de la ultra derecha brasileña se encontraría en búsqueda de asilo, de acuerdo a lo que señalaron diversos medios de Brasil como Metrópoles, CNN Brasil, o Folha, quienes consultaron los rumores en el circulo cercano de Bolsonaro. Algo que también Reutters confirmó, aunque se desconoce si el candidato derrotado llegue a entrar al país luego de que se cancelen los pasaportes de él y su familia.

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Es de mencionar a su vez que el diputado Mauricio Marcon, del Partido Liberal, habría confirmado la noticia en un video de redes sociales, y según él, Bolsonaro habría viajado a través de Venezuela o Argentina rumbo a Estados Unidos, pese a que tanto Migraciones, como el propio Gobierno nacional, desmintieron el arribo del político.

Ssegún señala Metrópoles, el gobierno de Donald Trump estaría al tanto del arribo y estaría preparando la llegada del mismo para concederle asilo y de esa manera protegerlo. Y nuevamente apunta como fuente a Simón Levy, quien escribió en X posterior a la noticia del arribo de Bolsonaro, que según “sus fuentes”, el hijo del ex mandatario se convertiría en el principal opositor de Lula da Silva desde Estados Unidos. Además de señalar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como el principal artífice del plan.

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Es de señalar además, que Levy volvió a escribir en sus redes sociales y confirmó que el gobierno de Estados Unidos bridaría asilo político al ex candidato, aunque todavía ninguna fuente gubernamental confirmó los dichos del abogado.

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Flávio Bolsonaro afronta una fuerte acusación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, esto vinculado a la financiación de la película Dark Horse, un film biográfico de su padre, Jair. Y en esta misma causa se encuentra involucrado el banquero, Daniel Vorcaro, quien fuera dueño del Banco Master y que actualmente se encuentra en prisión por fraude. Y de acuerdo a las fuentes judiciales, Vorcaro sería quien financió gran parte de la película.

Por otro lado, el lunes, tras perder las elecciones, Bolsonaro recibió la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país. La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló los documentos.

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