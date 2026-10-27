El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno pagará un millón de dólares por información sobre fraude electoral que conduzca al arresto y la condena de los responsables. La propuesta fue difundida a una semana de las elecciones legislativas de medio término, en las que estará en juego el control del Congreso.

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A través de su red Truth Social, el mandatario indicó que la recompensa comprende tanto comicios anteriores como las elecciones de 2026. Sin embargo, no detalló qué delitos estarán incluidos, cómo se tramitarán las denuncias ni de dónde saldrán los fondos.

El anuncio vuelve a colocar las acusaciones de irregularidades en el centro de la campaña. Trump sostiene desde hace años que hubo fraude en las presidenciales de 2020, cuando perdió frente a Joe Biden, aunque no se presentaron pruebas de un fraude generalizado y los tribunales rechazaron los reclamos del dirigente y sus aliados.

La iniciativa se suma a otras acciones de la administración republicana sobre el sistema electoral, entre ellas pedidos a los estados para acceder a información de sus padrones y procedimientos para identificar a personas sin ciudadanía estadounidense inscriptas para votar.

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Estas medidas generaron cuestionamientos de especialistas y autoridades electorales, que advirtieron sobre una posible injerencia federal en la organización de los comicios. La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, calificó los recientes arrestos vinculados con presuntas infracciones electorales en California como una forma de intimidación a los votantes.

La oferta también se conoció después de que Trump y el vicepresidente JD Vance presentaran otro programa de recompensas para denunciar fraude dentro del gobierno federal. Ese mecanismo, administrado por el Departamento de Justicia, es independiente del anuncio referido a las elecciones.

Los comicios del 3 de noviembre serán una prueba para el oficialismo, que defiende mayorías ajustadas en la Cámara de Representantes y el Senado. La preocupación por el costo de vida y el precio de los combustibles forma parte del escenario político que enfrenta el Partido Republicano.

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