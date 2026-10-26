El Partido Popular (PP) y Vox alcanzaron un acuerdo electoral para coordinar sus candidaturas al Senado español, con el objetivo de mejorar sus resultados frente al pacto entre el PSOE y el Frente Amplio.

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El entendimiento establece que Vox no competirá con listas propias en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. A cambio, el PP incorporará en sus papeletas a un candidato independiente propuesto por la fuerza que lidera Santiago Abascal.

Además, Vox presentará un único postulante en catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En los demás distritos mantendrá sus candidaturas habituales.

Por su parte, el PP no se presentará en tres territorios, entre ellos Guipúzcoa. Los otros dos no fueron identificados en la información difundida.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el dirigente de Vox Ignacio Garriga confirmaron el entendimiento en declaraciones por separado. Desde ambas fuerzas defendieron la decisión como una estrategia para fortalecer sus posibilidades electorales en la Cámara Alta.

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El acuerdo responde a la alianza del PSOE y el Frente Amplio para concurrir con una papeleta conjunta en 47 circunscripciones, una iniciativa que busca impedir una nueva mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado.

Las negociaciones se desarrollaron con reserva y concluyeron sobre el cierre del plazo de presentación de candidaturas al Congreso y al Senado. En los días previos, Abascal había planteado la necesidad de realizar concesiones para favorecer un cambio de gobierno.

La estrategia de ambos espacios apunta a reducir la dispersión del voto y mejorar sus posibilidades de obtener escaños, en una elección en la que la concentración del respaldo electoral resulta decisiva.

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