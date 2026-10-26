En un reñido balotaje que tuvo una gran polémica, Luiz Inácio Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro con el 51,77%, unos 64.194.247 millones de votos, frente a 59.799.105 millones de votos, es decir un 48,23% que registró el candidato opositor, con el 99,92% de los votos escrutados.

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Al igual que ocurrió en la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores (PT), el espacio de Lula, se impuso en las regiones del norte, como Amazonas, Pará, Pernambuco o Bahía. Mientras que Bolsonaro, el candidato del Partido Liberal ganó en las regiones del sur, como San Pablo, Rio de Janeiro, Paraná o Rio Grande do Sul.

Aunque un Estado que fue clave para el triunfo de Lula fue Minas Gerais, un territorio determinante, según lo señalan los expertos, ya que al ser una región péndulo no tiene una predominación política fija, y resulta clave a la hora de definir una elección. Y es mencionar además, que en la primera vuelta, que se celebró el 4 de octubre, fue una región en la que ganó Flávio Bolsonaro.

Por otro lado, la gran polémica de estas elecciones giró en torno a la extensión del plazo de votación, ya que las escuelas donde se vota cierran a las 17:00, aunque fue el propio Lula quien ante la prensa denunció que muchos electores no habían podido acudir a votar por problemas con el transporte publico.

Y en una polémica decisión, el Tribunal Supremo de Brasil autorizó que las escuelas que se encontraran abiertas extendieran el plazo de votación dos horas más. Esta medida fue criticada por sectores del círculo de Bolsonaro, quienes dieron a conocer que la medida la tomó un juez cercano a Lula da Silva, quien fue abogado del PT.

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La elección en líneas generales resulto bastante reñida y no fue hasta casi poco más del 80% de los votos contados que el resultado comenzó a ser claro. Ya que en un principio, Bolsonaro comenzó ganando, aunque las diferencias eran mínimas y luego de que se superó el 20% de los votos escrutados, Lula remontó la elección.

Con la victoria en este balotaje, Lula da Silva consiguió su cuarto mandato. Siendo el primero de 2003 a 2007, el segundo de 2007 a 2011, el tercero de 2022 a 2026 y el cuarto será de 2026 a 2031.

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