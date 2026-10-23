Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante una serie de tiroteos registrados este viernes en las localidades de Trappes y La Verrière, en las afueras de París. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia tomó a su cargo la investigación, que contempla la hipótesis de un ataque vinculado al terrorismo.

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Según las autoridades locales, el sospechoso disparó desde un vehículo contra distintas personas durante la mañana. Los ataques se produjeron en una estación de servicio, un centro médico y una zona de juegos infantiles de Trappes, antes de continuar hacia la cercana localidad de La Verrière.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, afirmó que el atacante habría disparado de manera indiscriminada y buscado provocar la mayor cantidad de víctimas posible. Entre los heridos habría una niña de 12 años, mientras que las autoridades señalaron que algunos de los afectados se encontraban en estado crítico.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó que el presunto autor fue detenido y puesto bajo custodia policial. Medios locales indicaron que tiene 39 años y que era conocido por la Policía, aunque no por los servicios de inteligencia franceses.

La Fiscalía investiga los hechos como un posible homicidio vinculado a una empresa terrorista, además de la tenencia de un arma de categoría A y una presunta conspiración terrorista. También contempla como agravante la posibilidad de que los ataques hayan estado motivados por la pertenencia real o percibida de las víctimas a una determinada raza, etnia, nacionalidad o religión. Sin embargo, las autoridades pidieron cautela sobre la identidad de las víctimas y el posible móvil.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su apoyo a las víctimas y sus familias, mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que el episodio parecía una matanza, aunque advirtió que todavía no se había establecido el motivo del atacante.

Fuente:BBC

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