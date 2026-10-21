El papa León XIV retomó las audiencias generales semanales en el Vaticano, en su primera aparición pública en este tradicional encuentro desde la operación pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. Ante una multitud de fieles y visitantes reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice volvió a recorrer el lugar a bordo del papamóvil y saludó a quienes se acercaron para acompañarlo.

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La reaparición representa un nuevo paso en su recuperación, luego de permanecer cinco días internado en el hospital Gemelli de Roma. El sábado 17 recibió el alta médica y regresó al Vaticano, donde continúa con una reincorporación gradual a sus actividades oficiales.

Durante la audiencia, León XIV agradeció las muestras de afecto y las oraciones recibidas durante los días posteriores a la intervención. Su regreso a una de las actividades más representativas de la agenda papal generó expectativa entre los fieles, que siguieron de cerca la evolución de su estado de salud.

Además de su regreso a la actividad pública, el pontífice centró su catequesis en la importancia del matrimonio y la familia como pilares fundamentales de la sociedad.

En su mensaje, destacó la responsabilidad de los dirigentes políticos, los referentes culturales y otros actores sociales en la promoción y el acompañamiento de las familias. También hizo referencia a la dignidad humana y a la protección de la vida, en línea con las enseñanzas de la Iglesia católica.

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La audiencia se desarrolló con el formato habitual de los encuentros de los miércoles, aunque en el marco de una recuperación que todavía requiere cuidados. El Papa volvió a encontrarse cara a cara con los peregrinos y retomó progresivamente sus responsabilidades pastorales.

La recuperación del Papa también concentra la atención en la agenda internacional prevista para noviembre. Entre los compromisos que generan mayor expectativa en nuestro país se encuentra el viaje apostólico a Sudamérica, que contempla una visita a la Argentina.

Su recuperación continúa y la evolución médica será clave para determinar cómo seguirá su agenda durante las próximas semanas.

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