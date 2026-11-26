El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo un encuentro con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, donde hablaron sobre la situación del país y la gestión de Javier Milei.

Ads

Tras la reunión, el diplomático utilizó sus redes sociales para dar detalles de la conversación y manifestó su expectativa de que los presidentes de ambos países vuelvan a reunirse durante 2027.

"Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei", escribió Lamelas en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje, agregó: "De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países".

La reunión se produjo en un contexto de acercamiento en las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Washington. En los últimos meses, Trump manifestó públicamente su respaldo al Gobierno de Javier Milei y destacó el rumbo económico y político del país.

Ads

En esa línea, Lamelas también expresó recientemente su apoyo a la gestión libertaria luego de que el Senado aprobara la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El embajador destacó que la incorporación al acuerdo internacional representa una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas argentinas, al facilitar su acceso a mercados internacionales y generar nuevas posibilidades comerciales.

Las declaraciones de Lamelas dejan en evidencia la intención de Washington de mantener una agenda de trabajo conjunta con la Argentina.

Ads