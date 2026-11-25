La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la primera muerte humana registrada a nivel mundial por el virus de la influenza A(H5), luego de que una persona estuviera expuesta a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado en Estados Unidos.

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El caso se registró en el estado de Washington, donde el organismo internacional identificó tres infecciones en adultos que trabajaban en establecimientos de producción lechera del condado de Yakima. En esa zona se había detectado previamente la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) en animales.

Según detalló la OMS en un comunicado, uno de los pacientes presentó un cuadro grave y falleció, mientras que los otros dos casos también fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio. Las autoridades sanitarias mantienen investigaciones para determinar las circunstancias de los contagios y realizar un seguimiento de las personas que estuvieron expuestas.

A pesar del fallecimiento, el organismo internacional llevó tranquilidad respecto de una posible propagación entre seres humanos. Hasta el momento, no se encontraron evidencias de transmisión de persona a persona.



En ese sentido, la OMS sostuvo que el riesgo que representan los virus A(H5N1) para la población general continúa siendo bajo, de acuerdo con la información disponible sobre este episodio y otros casos anteriores. El organismo también informó que se está monitoreando a los contactos cercanos de las personas infectadas y a quienes pudieron haber estado expuestos al ganado enfermo o a ambientes contaminados.

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De acuerdo con el informe, los tres contagios corresponden a trabajadores adultos de establecimientos lecheros del condado de Yakima. La zona había registrado previamente la circulación del virus A(H5N1) entre el ganado.



La OMS precisó que, hasta el 20 de noviembre de 2026, Estados Unidos había reportado un total de 75 infecciones humanas por influenza A(H5) desde 2024, incluidos los tres casos mencionados en el último informe.



La influenza A(H5N1) es un virus que circula principalmente entre aves, aunque también puede infectar a otros animales y, en determinadas circunstancias, a seres humanos. La exposición suele producirse por el contacto directo con animales infectados o con ambientes contaminados.

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La organización recomendó evitar el contacto sin protección con animales enfermos o muertos y mantener las medidas de prevención, especialmente entre quienes trabajan con ganado y aves. También recordó la importancia de consumir leche y productos lácteos pasteurizados.



Por el momento, la OMS continúa con el seguimiento epidemiológico y la vigilancia de posibles nuevos contagios.