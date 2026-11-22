Un incendio arrasó una fábrica de dulces en Indonesia y dejó al menos tres personas muertas y otras 36 desaparecidas. El siniestro comenzó el sábado por la tarde en una planta de la empresa PT Fonusa Agung Mulia, ubicada en el distrito de Serang, en la provincia de Banten, cerca de la capital, Yakarta.

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Según informaron las autoridades, alrededor de 300 trabajadores se encontraban dentro del establecimiento cuando comenzó el fuego, cerca de las 17. Inicialmente se había reportado la desaparición de 54 personas, pero 15 fueron rescatadas con vida. Cuatro de ellas sufrieron heridas.

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Las llamas envolvieron el edificio de tres pisos y provocaron una columna de humo negro. Tras el incendio, la estructura quedó cubierta de escombros y hierros retorcidos. Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron trasladados a un hospital para su identificación.

Aunque el fuego estaba prácticamente controlado durante el domingo, los bomberos continuaban con las tareas de enfriamiento y búsqueda. Parte de la estructura se derrumbó y todavía había focos activos en los sectores central y trasero de la planta, lo que obligaba a los rescatistas a avanzar con precaución.

En el operativo participaron 15 camiones de bomberos, efectivos policiales y militares, integrantes de la Cruz Roja Indonesia y voluntarios. Las autoridades también mantenían contacto con la empresa y los familiares para establecer el paradero de los trabajadores desaparecidos.

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La causa del incendio todavía no fue determinada. Algunos sobrevivientes señalaron que el fuego podría haberse iniciado en una unidad de enfriamiento ubicada en el tercer piso, aunque esa

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