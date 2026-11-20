El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la destitución de Sean Cairncross, quien se desempeñaba como director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca. La decisión se tomó luego de una serie de fallas tecnológicas que afectaron servicios esenciales en el país y generaron preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas informáticos.

Ads



La salida del funcionario se produjo después de varios incidentes que impactaron en distintos sectores. Entre ellos, se registraron interrupciones en el tráfico aéreo, problemas en los servicios bancarios, fallas en los correos electrónicos y dificultades para acceder a fotografías almacenadas en la nube.



Los inconvenientes también alcanzaron a una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), lo que incrementó la preocupación por el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas y la seguridad nacional.



Tras la salida del funcionario, Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, asumirá temporalmente la conducción del área de ciberseguridad. La designación fue respaldada por integrantes del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, quien felicitó a Davies y manifestó su expectativa de trabajar junto a ella para fortalecer la protección informática de Estados Unidos.

Ads

Ads