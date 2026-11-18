Estados Unidos lanzó el martes 17 de noviembre un ataque aéreo contra una instalación de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Qeshm, en el sur de Irán. Un funcionario militar estadounidense dijo a Reuters que la operación fue una represalia por ataques iraníes contra personal e instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente.

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La fuente militar identificó el objetivo como un sitio de lanzamiento de misiles. El alcance de los daños y la existencia de posibles víctimas seguían sin confirmación pública. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) mantuvo en alerta a sus fuerzas en la región.

La Guardia Revolucionaria reivindicó otro ataque en Baréin

La Guardia Revolucionaria aseguró que atacó con drones un radar militar estadounidense en Baréin. Según su versión, la acción respondió a incursiones de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos en el espacio aéreo iraní. Washington no confirmó esa versión.

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El episodio se sumó a otros incidentes en Baréin, donde está la sede de la Quinta Flota estadounidense. El 13 de noviembre, el CENTCOM informó que había derribado dos drones iraníes que se dirigían hacia ese país y que la interceptación no había dejado heridos ni daños materiales.

Qeshm está en el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para las exportaciones de petróleo y gas de Medio Oriente. Estados Unidos ya había reconocido ataques contra objetivos militares en la isla a comienzos de noviembre, en medio de las gestiones diplomáticas para frenar los enfrentamientos.

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