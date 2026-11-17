El costo de vida y el acceso a la vivienda están entre los principales temas económicos de la campaña española. El 29 de noviembre se renovarán las bancas del Congreso y del Senado, y la composición del Congreso será clave para la formación del próximo Gobierno.

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Impuestos y vivienda

Según el repaso de los programas publicado por Infobae, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propone elevar la tributación de las rentas desde los 50.000 euros y reforzar los gravámenes sobre los grandes patrimonios. El Partido Popular (PP) plantea reducir el impuesto sobre la renta para hogares de ingresos medios y bajos, ajustar su escala por inflación y aplicar un IVA del 0% a alimentos básicos. Ambos quieren eximir del impuesto sobre la renta a quienes cobran el salario mínimo.

En vivienda, el PSOE proyecta sumar 100.000 inmuebles al parque público mediante obras y compras. También propone mantener los límites a los alquileres en zonas donde los precios dificultan el acceso a una vivienda. El PP fija una meta de un millón de viviendas, busca agilizar los trámites para construir y propone derogar la actual Ley de Vivienda. Para menores de 40 años, plantea reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda.

Trabajo y cuentas públicas

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El PSOE propone reducir la jornada legal a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial. El PP busca facilitar la primera contratación con una bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año y del 50% en el segundo. Para los autónomos que inicien su actividad, propone una cuota cero durante el primer año.

En materia presupuestaria, los socialistas prevén sumar 21.000 millones de euros a la financiación de las comunidades autónomas. Los populares plantean reducir la estructura del Gobierno y exigir que cada nuevo gasto tenga financiación identificada. Ambos partidos respaldan la actualización de las pensiones por inflación, y el PSOE propone incorporar esa garantía a la Constitución.

En energía, el PSOE apunta a que el 81% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, mientras que el PP propone extender la vida útil de las centrales nucleares y eliminar el impuesto del 7% a la producción eléctrica.

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