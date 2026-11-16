Un juez ordenó que el expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien se encuentra preso de manera preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial tras el colapso del Ueno Bank, sea trasladado a una cárcel militar después de denuncias que indicaban que el destituido mandatario tenía acceso a privilegios indebidos dentro de su lugar de reclusión.

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El juez Osmar Legal ordenó que Peña, quien esta en prisión preventiva y bajo investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos delitos, sea trasladado a la penitenciaría militar de Viñas Cue.

El magistrado ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado”, y que al expresidente Peña se le asigne un lugar de reclusión que "garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los coprocesados” en la causa relacionada al colapso de Ueno Bank que también están recluidos en esa instalación militar, reportaron medios locales como el diario ABC.

A su vez el juzgado exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.

La cárcel militar de Viñas Cue suele albergar a políticos y otras personas de "alto perfil” que son procesadas en causas judiciales.

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El trasladado del ex mandatario a Viñas Cue tiene lugar luego de una serie de denuncias que se hicieron publicas sobre presuntos privilegios a los que Peña tendría acceso en su lugar de reclusión, el Regimiento Escolta, entre los privilegios se destacan la aparente instalación de un gimnasio y un sistema de climatización para su uso dentro del establecimiento militar.

A su vez, el ex presidente contaba con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación.

Y por esta situación, el nuevo presidente paraguayo Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Peña, ordenó el cese de su cargo del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

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Por otro lado, Santiago Peña fue imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en el marco de la causa que investiga las circunstancias del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

El ex mandatario fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un crecimiento meteórico desde que Peña asumió la Presidencia de la República en 2023, captando grandes depósitos de fondos del Estado y haciéndose con lucrativos contratos estatales.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que el banco se volvió insolvente, en parte debido a que habría concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Junto a Peña fueron imputados en el marco de la misma causa varios directivos de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.

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