El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, propuso a Ucrania considerar la retirada de sus fuerzas del Donbás como parte de una negociación que contempla su eventual ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La iniciativa fue revelada hoy por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien confirmó que el planteo surgió durante las conversaciones diplomáticas celebradas esta semana en Abu Dabi.

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Según relató el jefe de Estado ante la prensa, los representantes estadounidenses consultaron sobre la posibilidad de que Ucrania abandone esa región del este del país a cambio de incorporarse a la alianza atlántica.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’. Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelenski.

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El presidente ucraniano recordó que su postura frente a las concesiones territoriales había sido contundente. “He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas”, sostuvo. Sin embargo, señaló que está dispuesto a escuchar los términos de la propuesta y remarcó que cualquier decisión deberá ser consultada con la sociedad ucraniana.

En paralelo, Kiev mantiene conversaciones con sus socios occidentales para obtener garantías de seguridad “concretas” que permitan proteger al país ante eventuales nuevas ofensivas rusas.

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Actualmente, las fuerzas de Rusia controlan aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. La ocupación comprende la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014, gran parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás, y amplias zonas de las provincias meridionales de Zaporiyia y Jersón.

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Por su parte, el gobierno ruso mantiene como una de sus principales exigencias la retirada completa de las fuerzas ucranianas de toda la provincia de Donetsk. Hasta ahora, las autoridades de Kiev rechazaron esa condición por considerar que dejaría al país expuesto a futuras operaciones militares de Moscú.