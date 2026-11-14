Tres buques petroleros sufrieron incendios de consideración hoy tras impactar contra minas navales en el estratégico estrecho de Ormuz, según informaron las Fuerzas Armadas de Irán. Los incidentes ocurrieron mientras las embarcaciones navegaban por corredores marítimos que Teherán considera restringidos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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De acuerdo con un comunicado de la Armada iraní difundido por la agencia Tasnim, el episodio más reciente tuvo lugar durante la madrugada en el sector este del estrecho. Según el parte militar, el buque afectado transitaba por una zona prohibida, tenía apagados sus sistemas de seguimiento e identificación y había desoído las advertencias radiales.

La embarcación impactó contra un artefacto explosivo y quedó inmovilizada. Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había informado sobre otros dos episodios de características similares en el sector sur de Ormuz.

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Entre los barcos afectados habría al menos un superpetrolero. Hasta el momento, las autoridades iraníes no revelaron las identidades, las banderas ni los puertos de origen de las tres embarcaciones. Tampoco precisaron si hubo víctimas fatales o personas heridas entre los integrantes de las tripulaciones.

Desde Teherán advirtieron que cualquier buque que incumpla las restricciones establecidas para la navegación en esa zona podría sufrir consecuencias similares.

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Los nuevos incidentes se produjeron en un contexto de creciente tensión en el Golfo Pérsico, luego del fracaso de recientes gestiones diplomáticas. Además, coinciden con una advertencia presentada ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Mohamed Khaled Khiari.

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Durante su exposición, el funcionario citó estadísticas de la Organización Marítima Internacional (OMI) que reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad para el transporte comercial en la región.

Según los registros del organismo, se confirmaron 134 incidentes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta el 11 de noviembre.

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El informe también señaló que octubre registró el mayor número de ataques contra la navegación desde el comienzo del conflicto bélico. Frente a este escenario, el organismo multilateral renovó su llamado urgente a garantizar la circulación libre y segura de las embarcaciones por este corredor estratégico para el comercio y el suministro energético mundial.