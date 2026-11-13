La ciudad cubana de Las Tunas cumplió este viernes 13 de noviembre tres días sin suministro de agua potable. Según informó Infobae, la falta de combustible impidió llevar desde Villa Clara los insumos químicos que utilizan las plantas de tratamiento, lo que paralizó la distribución en la capital provincial.

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El periodista Ordey Díaz Escalona explicó a Tiempo21Cuba que la escasez de combustible bloqueó el traslado de los productos. El corte agravó los problemas de abastecimiento que ya sufrían algunos vecinos. El martes, una residente contó que llevaba más de 20 días sin recibir agua y que la situación afectaba la higiene de su bebé.

Una red que funciona por debajo de la demanda

El sistema local bombea entre 420 y 430 litros por segundo y necesitaría entre 600 y 700 para abastecer a la población cada tres días. Además, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Las Tunas cuenta con menos del 60 % del personal que necesita, lo que limita el mantenimiento de las redes.

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A comienzos de noviembre, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos contabilizó casi 2,7 millones de personas afectadas por interrupciones del servicio en Cuba. La ONU estimó que la cifra podría llegar a 3,5 millones. Según el instituto cubano, las importaciones de productos para potabilizar el agua bajaron de unos US$100 millones a cerca de US$10 millones anuales.

Un desborde cloacal en René Ramos y 24 de Febrero

En esa esquina, los vecinos reportaron malos olores y daños en el pavimento por el derrame persistente de aguas residuales. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos atribuyó el problema a una falla en el alcantarillado, independiente del corte de agua potable, según publicó CiberCuba.

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El Gobierno cubano reconoció el 4 de noviembre que resolver la crisis hídrica llevará años y requerirá inversiones. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado cómo financiarían esas obras.