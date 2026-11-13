Miles de personas salieron a las calles de Chiclayo, en el norte de Perú, este viernes 13 de noviembre para recibir al papa León XIV. La comitiva recorrió unos 15 kilómetros rumbo a las Pampas de Pimentel, con vecinos y peregrinos apostados a ambos lados de la vía.

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Desde temprano, las familias ocuparon las veredas y se protegieron del sol con sombrillas. Cuando se acercó la caravana, algunos padres alzaron a sus hijos sobre los hombros para que pudieran ver al pontífice. Entre los aplausos y los saludos se levantaron globos blancos y amarillos, banderas y celulares.

En las imágenes de Vatican Media, tomadas desde distintos puntos del trayecto, se vio cómo el público acompañó el paso de los vehículos tanto en las calles de la ciudad como en los tramos que conducen a Pimentel.

El regreso a la diócesis donde fue obispo

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Antes de ser elegido papa en mayo de 2025, Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Durante esos años trabajó con las parroquias y comunidades de Lambayeque. Su vuelta, tres años después de dejar la diócesis, reunió a vecinos que lo conocieron durante su labor pastoral y a peregrinos llegados de otros puntos.

La espera por la misa en Pimentel

En la explanada de las Pampas de Pimentel, los primeros grupos se instalaron desde la noche anterior y algunos hicieron vigilia. Otros caminaron varios kilómetros durante la mañana para llegar al lugar elegido para la celebración. La visita a Chiclayo formó parte de la gira de doce días de León XIV por Sudamérica.

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