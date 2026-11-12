Alliana, ordenó avanzar con un recorte en los gastos de funcionamiento de la Presidencia de la República incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2027. La decisión busca redireccionar los fondos ahorrados hacia la compra de medicamentos para los hospitales públicos.

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El mandatario le solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, implementar una reducción de más de 20.000 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 3,3 millones de dólares.

La medida contempla recortes en diferentes rubros administrativos, entre ellos pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, servicios de catering y otros gastos operativos de la sede presidencial.

A través de sus redes sociales, Alliana resumió la decisión con un mensaje: "La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales".La decisión se enmarca en el compromiso de austeridad que Alliana había anticipado durante su primer discurso oficial, luego de asumir el pasado 6 de noviembre. En esa oportunidad, había señalado que evitaría los viajes innecesarios al exterior y que concentraría sus esfuerzos en gobernar desde Paraguay.

La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales. Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento. Con esta medida buscamos ahorrar más de 20.000 millones de guaraníes, que he solicitado reprogramar para la compra de medicamentos destinados a nuestros hospitales. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 11, 2026

Su antecesor, Santiago Peña, había realizado más de 70 viajes internacionales durante su gestión, iniciada en 2023.

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La propuesta de reducción de gastos se incorporará al debate del Presupuesto General de la Nación 2027. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a una sesión extraordinaria para este jueves 12 de noviembre, con el objetivo de tratar el proyecto y las modificaciones solicitadas por el mandatario. La iniciativa deberá avanzar en el ámbito legislativo para que los recursos puedan ser reasignados a las partidas destinadas al sistema sanitario.

La decisión de Alliana se produce en un escenario político y económico complejo para Paraguay, luego de la destitución de su antecesor, Santiago Peña, en medio del escándalo financiero vinculado a Ueno Bank.

En paralelo, el Banco Central del Paraguay anunció que completó las transferencias correspondientes a los últimos grupos de ahorristas afectados por la resolución de la entidad financiera. Según informaron las autoridades, el operativo alcanzó a unos 29.988 depositantes en esta última etapa y permitió completar el pago a más de 1,8 millones de personas.

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En este contexto, el nuevo Gobierno busca mostrar una política de austeridad y priorizar recursos para áreas sensibles, entre ellas la salud pública, donde el abastecimiento de medicamentos constituye uno de los principales desafíos.