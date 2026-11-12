El papa León XIV llegó a Perú, luego de finalizar su visita apostólica a la Argentina, y fue recibido por una multitud de fieles que se acercaron a las calles de Lima para darle la bienvenida. El arribo marcó el comienzo de una gira de seis días que incluirá actividades religiosas, institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

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El avión que trasladó al Pontífice desde Buenos Aires aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8, ubicado en la Base Aérea del Callao. Allí se realizó la ceremonia oficial de recepción, con la presencia de autoridades peruanas y representantes de la Iglesia.

La llegada de León XIV generó una importante movilización popular. Familias enteras, niños, adultos mayores y grupos de fieles se ubicaron a lo largo del recorrido previsto para intentar verlo y expresarle su afecto. Entre las expresiones que se escucharon durante la jornada se destacó el tradicional grito: “¡El papa es peruano!”, en referencia al vínculo que Robert Prevost construyó con el país durante sus años de servicio pastoral.

Después de la recepción oficial, el Papa inició su traslado hacia el centro de Lima en un vehículo cerrado, acompañado por un importante operativo de seguridad.

La comitiva avanzó por las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil, hasta llegar a la Basílica María Auxiliadora, en el distrito de Breña. Allí, el Pontífice abordó el papamóvil para continuar el trayecto y tener un contacto más cercano con los miles de ciudadanos que aguardaban su paso.

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Desde ese punto, el recorrido incluyó sectores de la avenida Brasil, la plaza Bolognesi, Paseo Colón, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima.

Durante el trayecto, León XIV saludó a los presentes y respondió a las muestras de afecto.

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