Nvidia volvió al centro de atención mediática luego de que su director ejecutivo, Jensen Huang y Alice Huang, una empresaria china, la cual es apuntada como una presunta espía del Gobierno chino. De acuerdo a una investigación reciente, la relación entre ambos habría facilitado el envío de chips de Inteligencia Artificial por al menos $7500 millones de dólares a empresas chinas, mediante una red de sociedades que operaban en distintos países de Asia.

Ads

Según este informe que difundió The Information y posteriormente Reuters, el cual se basa en testimonios de personas que conocen a la empresaria Alice, y según lo explicaron, la mujer habría aprovechado sus vínculos con el máximo responsable de Nvidia y con distribuidores de la compañía para obtener procesadores avanzados, algunos de ellos sujetos a restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

Y en este informe señalaron que unos 240.000 chips de IA habrían llegado a China mediante estas operaciones. Aunque Reutters aclaró que la cifra no pudo verificarse.

Puede interesarte

Pese a esto, en el escrito explican que Alice Huang, junto con su marido y su hermana, construyó una estructura empresarial con sociedades registradas en China y Singapur para adquirir procesadores de Nvidia.

Una de las principales compañías de esa red era Shanghai Century Litong, que había sido fundada en junio de 2023. Y que solo cuatro meses después logró entrar en el programa de socios preferentes de Nvidia para servicios de computación en la nube, una categoría que le permitía acceder de manera prioritaria a sus chips.

Ads

Y según se detalló en el informe, cuando determinados pedidos de procesadores quedaban bloqueados por las restricciones estadounidenses a las exportaciones, Alice Huang intervenía mediante sus contactos dentro de Nvidia y entre sus distribuidores para conseguir el suministro.

Puede interesarte

The Information también indicó que Alice Huang habría utilizado su cercanía con Jensen Huang para fortalecer su posición comercial y generar confianza entre sus contactos empresariales, mientras mantenía un perfil discreto sobre su participación en las operaciones.

Pese a esto Nvidia, explicó que mantienen fuertes controles en todas sus operaciones, y a su vez detalló que comercializa los procesadores a socios que deben cumplir las restricciones de exportación de Estados Unidos.

Ads

A su vez, este caso está siendo investigado por la propia empresa afectada por estas presuntas operaciones, como también por el FBI.

Puede interesarte

Y todo se dio a la luz luego de que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, reconociera el fin de semana que había sido infiel a su esposa, para luego pedir disculpas a su familia y a los empleados de Nvidia. Sin embargo, en ese mensaje no ofreció detalles sobre la relación.

Los presuntos vínculos de la empresaria con el Gobierno chino se destaparon por diversas investigaciones periodísticas, las cuales revelaron que funcionarios de inteligencia estadounidenses la identificaban como una posible colaboradora de los servicios de espionaje de Beijing