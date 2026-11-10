El precio internacional del petróleo registró una nueva caída este martes 10 de noviembre y perforó la barrera de los US$90 por barril, un nivel que no alcanzaba desde fines de agosto. El retroceso se produjo en medio de las expectativas de una posible desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre los avances para poner fin a la guerra.

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El crudo Brent, referencia para Europa y también utilizado como parámetro en la Argentina, llegó a cotizar a US$89,22, su valor más bajo desde el 31 de agosto. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, se ubicó en torno a los US$84.

Ambas variedades registraron bajas cercanas al 3,5% durante la jornada y acumularon una pérdida superior a los US$20 respecto de los máximos alcanzados a fines de octubre, cuando el Brent había llegado a los US$118 por barril.

Uno de los principales factores detrás de la caída es el cambio en las expectativas de los inversores respecto del conflicto en Medio Oriente. Las declaraciones de Donald Trump, quien manifestó que existen avances para alcanzar una salida a la guerra con Irán, contribuyeron a reducir los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

A esto se sumó el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, que modificó el escenario político interno y aumentó las expectativas de que la administración de Trump busque avanzar en una salida diplomática al conflicto.

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En este contexto, los operadores también observan la posibilidad de que los países puedan recomponer sus reservas de petróleo de cara al invierno en el hemisferio norte, un período de mayor demanda energética.

La evolución del conflicto en Medio Oriente y las negociaciones entre Washington y Teherán serán determinantes para establecer si la baja del petróleo se consolida o si se trata de un movimiento transitorio en un mercado todavía atravesado por la incertidumbre.

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