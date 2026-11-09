El nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana, le pidió a todos sus secretarios y ministros que depongan de su cargo a disposición, la medida tiene lugar a manera de reorganizar el gobierno tras la destitución de el anterior mandatario Santiago Peña, luego del escándalo bancario del Ueno Bank.

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Ailliana asumió el viernes luego de la destitución en un juicio político y detención de Peña por el colapso del mencionado Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin sus depósitos.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana en un comunicado en X.

En otro pasaje de su escrito, el mandatario informó que “el funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad”.

Al tiempo que el nuevo Presidente ya inició la renovación de su gabinete, ya que este lunes tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete. A su vez, designó nuevos titulares en áreas de Ambiente y Tecnología, y de la empresa estatal de electricidad ANDE.

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Y además, Alliana propuso al al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central (BCP), cuyo nombramiento requiere aprobación del Senado.

Por último, el gobierno paraguayo busca acelerar la devolución de los ahorros y comenzó a adoptar medidas de alivio tributario para los afectados.

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