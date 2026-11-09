Donald Trump reconoció que la política de deportaciones de su Gobierno tuvo un costo electoral para los republicanos en las legislativas del 3 de noviembre. En una entrevista con el programa 60 Minutes, emitida el domingo por CBS, el mandatario admitió que los operativos alcanzaron a personas con empleos estables cuya única infracción, según dijo, había sido ingresar al país sin autorización.

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El presidente sostuvo que su estrategia migratoria le dio respaldo entre quienes apoyan el cierre de la frontera, pero también le restó votos por el impacto de las redadas sobre personas que vivían y trabajaban en el país. Sus declaraciones llegaron tras las elecciones en las que, según las proyecciones, los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump dijo que le gustaría negociar con la futura mayoría demócrata. Ante la consulta sobre si un acuerdo podría otorgar un estatus legal a trabajadores indocumentados, se mostró abierto a esa posibilidad y dejó sin precisar los requisitos y el alcance de la medida.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró a la BBC que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá sus operativos. Según fuentes de la agencia citadas por CBS, en las últimas semanas la meta de detenciones subió de 2.000 a 2.700 por día.

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El viernes, Trump designó como jefe de gabinete a Stephen Miller, uno de los principales responsables de la política de deportaciones masivas, en reemplazo de Susie Wiles. Por su parte, el vicepresidente JD Vance planteó que la estrategia podría dar mayor prioridad a los controles sobre las empresas que contratan a personas sin autorización para trabajar.

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