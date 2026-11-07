El Papa León XIV celebró hoy su primera misa en suelo sudamericano ante miles de fieles en el parque París Londres, en la ciudad uruguaya de Paysandú. Durante la ceremonia, que formó parte de su gira por América Latina, el Sumo Pontífice destacó el valor cultural y simbólico del mate y expresó: “Con el mate se dialoga sin palabras”.

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La histórica celebración religiosa se enmarcó en la agenda oficial que el Papa desarrolla en Uruguay hasta mañana. Para esta primera visita al país rioplatense, la Iglesia católica eligió como consigna oficial la frase “Les anuncio una gran alegría”.

Antes de llegar al predio, León XIV realizó parte del recorrido en una camioneta negra y luego abordó el papamóvil para saludar a los fieles que se acercaron a recibirlo.

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La liturgia central comenzó con el ingreso del Obispo de Roma al sector del altar. Durante el recorrido procesional, estuvo acompañado por la imagen del beato Jacinto Vera, figura histórica considerada el padre de la Iglesia uruguaya, cuya beatificación fue aprobada por el papa Francisco en 2023.

Durante su homilía, León XIV alentó a los fieles a continuar con la tarea evangelizadora y a fortalecer los vínculos comunitarios. “Los aliento a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo. Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús. Sean una comunidad fraterna, que se reúna y comparta la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados. Sean una comunidad de oración, que mantenga el diálogo con el Señor, como un amigo habla a otro amigo”, expresó.

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El Pontífice también centró su mensaje en tres símbolos característicos de la región: el puente, los palmares y el mate. Según explicó, estos elementos permiten reflexionar sobre la fe y la misión de la comunidad religiosa. “Pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía, el puente, los palmares y el mate”, señaló.

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En esa misma línea, destacó la importancia de construir vínculos y promover el encuentro entre las personas. “¡Qué importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe, como lo hizo el beato Jacinto a tiempo y a destiempo”, concluyó.

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