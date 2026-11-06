La Fiscalía Europea abrió de oficio una investigación por un posible fraude con los fondos de la Unión Europea destinados a renovar los sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El organismo informó este viernes 6 de noviembre que realizó diligencias en Madrid con apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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Las actuaciones se llevaron a cabo en las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, los investigadores requirieron contratos que habrían recibido financiamiento europeo.

La Fiscalía explicó que dio a conocer las diligencias por el interés público del caso. El organismo reservó los detalles de la pesquisa. En esa misma línea ocurrió el accidente ferroviario del 28 de octubre cerca de Urda, en la provincia de Toledo. El comunicado se centró en el destino de los fondos y dejó abierta la cuestión de las causas del siniestro.

El antecedente de Adamuz

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En marzo, la Fiscalía Europea ya había abierto otra investigación de oficio sobre el uso de fondos comunitarios para el mantenimiento de un tramo de la misma línea, cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Esa pesquisa se inició después del accidente ocurrido en esa localidad.

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