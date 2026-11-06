El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes al Senado una prórroga de 72 horas para preparar su descargo y ofrecer pruebas en el juicio político en su contra. El mandatario sigue en el cargo después de que la sesión convocada para tratar su renuncia quedara sin quórum.

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En una carta al titular del Congreso, Basilio Núñez, Peña aseguró que recibió la notificación el jueves a las 22:15. Según detalló, el envío incluía una acusación de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. El mandatario sostuvo que el tiempo concedido era insuficiente para revisar esa documentación y ejercer su defensa.

Peña difundió el pedido en X y aseguró que expondrá públicamente su versión de los hechos. Sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, lo representarán ante la Cámara alta. Al comienzo de la sesión extraordinaria, el Senado dio lectura formal a la solicitud.

La caída de Ueno Bank

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El juicio político avanzó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank. Según informó Infobae, la entidad tenía 2,9 millones de clientes y administraba unos USD 850 millones de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social.

La Fiscalía imputó a 27 personas en la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo controlador. El caso también puso bajo la lupa los vínculos políticos de la entidad. Según Infobae, Peña fue accionista del banco hasta marzo de 2025.

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