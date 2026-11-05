Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas de los últimos años. La oposición parlamentaria presentó un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes responsabiliza por las consecuencias del colapso de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales del país.

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Un grupo de 35 diputados formalizó la presentación del libelo acusatorio en la Cámara Baja y solicitó que se convoque a una sesión extraordinaria para debatir la posible destitución del mandatario. La iniciativa también cuenta con el respaldo de sectores disidentes del oficialista Partido Colorado.

El conflicto se desató luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia, una decisión que dejó a cerca de tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas y generó una fuerte preocupación entre los ahorristas.

La situación también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de 8 directivos de la entidad financiera, entre ellos su presidente ejecutivo, Miguel Vázquez.

El pedido de juicio político apunta a presuntas irregularidades en la relación entre Peña y el grupo empresario vinculado a Ueno Bank.

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El vicepresidente Pedro Alliana también fue incluido en el proceso, bajo acusaciones relacionadas con su presunta intervención para proteger legislativamente a la entidad y con el manejo de fondos previsionales.

Las acusaciones forman parte del escrito presentado por los legisladores y deberán ser evaluadas en el ámbito parlamentario.

El proceso de juicio político está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y establece un procedimiento de dos etapas. En primer lugar, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación con una mayoría de dos tercios, lo que requiere al menos 53 votos sobre un total de 80 legisladores. Si supera esa instancia, el expediente pasa al Senado, donde se necesitan 30 votos sobre 45 para declarar la culpabilidad y concretar la destitución.

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Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas para presentar el pedido, todavía necesita sumar apoyos para alcanzar los votos necesarios.

Tras la intervención de Ueno Bank, se registraron protestas frente a distintas sucursales y largas filas de clientes que intentaron retirar sus ahorros sin éxito. La incertidumbre se profundizó por la cantidad de personas afectadas y por la presencia de fondos públicos y previsionales dentro de la entidad.