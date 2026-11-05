Una nueva serie de amenazas de bomba generó este jueves 5 de noviembre importantes operativos de seguridad en distintos aeropuertos europeos. Las advertencias obligaron a desviar vuelos, desplegar aviones militares y realizar inspecciones especiales para descartar la presencia de explosivos.

Ads

Puede interesarte

Según informó la agencia AFP, al menos 12 vuelos resultaron afectados, entre ellos servicios que conectaban ciudades de Italia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, España y Bulgaria.

Uno de los episodios más importantes involucró a un avión de Aer Lingus que viajaba desde Dublín hacia Roma con 151 pasajeros y seis tripulantes. La aeronave fue desviada hacia la base militar francesa de Évreux-Fauville, donde aterrizó escoltada por un caza Rafale. Todos sus ocupantes se encuentran en buen estado.

Otro vuelo de Wizz Air, que había partido desde Milán con destino a Varsovia, debió modificar su recorrido y aterrizar en Viena después de que la compañía recibiera una advertencia sobre un supuesto artefacto explosivo.

En Italia, un avión de Finnair procedente de Helsinki llegó al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, acompañado por cazas de la Fuerza Aérea italiana. Tras el aterrizaje, especialistas en explosivos iniciaron las inspecciones correspondientes.

Ads

La situación también alcanzó a Bulgaria, donde dos vuelos provenientes de Copenhague y Madrid aterrizaron en Sofía bajo estrictos controles de seguridad. Una tercera aeronave, que había despegado desde Londres, llegó a la ciudad de Plovdiv.

Las investigaciones apuntan a un correo electrónico anónimo redactado en italiano, que habría sido utilizado para advertir sobre posibles explosivos en los vuelos procedentes de Helsinki y Dublín. El mensaje fue enviado a distintas dependencias del aeropuerto romano y actualmente es analizado por las autoridades policiales.

Los investigadores también buscan establecer si existe una relación con otras amenazas similares registradas durante los últimos días, que afectaron a distintas rutas de la aerolínea Ryanair.

Ads

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el hallazgo de explosivos ni de otros elementos peligrosos en las aeronaves inspeccionadas. Mientras continúan las investigaciones, los aeropuertos involucrados mantienen reforzados sus protocolos de seguridad.