La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a respaldar la política económica del gobierno de Javier Milei y destacó a la Argentina como uno de los países que avanzaron en materia de disciplina fiscal luego de atravesar profundas crisis económicas.

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"Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello", afirmó Georgieva durante una conferencia con periodistas argentinos en Madrid, España.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander, donde la titular del FMI compartió un panel con Ana Botín, presidenta ejecutiva de la entidad financiera.

Durante su exposición, Georgieva mencionó a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de países que, después de atravesar situaciones económicas complejas, incorporaron la necesidad de mantener sus cuentas públicas ordenadas. En ese contexto, sumó a la Argentina y destacó también la importancia de sostener la disciplina fiscal.

El reconocimiento de Georgieva llega en un momento importante para el Gobierno de Javier Milei, luego de que el equipo técnico del FMI aprobara la tercera revisión del programa económico vigente con la Argentina.

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La aprobación definitiva por parte del directorio del organismo está prevista para comienzos de diciembre y habilitaría un nuevo desembolso cercano a los 900 millones de dólares, que el país utilizaría para afrontar compromisos con el propio Fondo.

El respaldo de la titular del organismo representa una señal favorable para el Gobierno nacional, que convirtió el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público en los principales ejes de su programa económico.

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