Irán anunció que puede reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones para avanzar hacia un acuerdo. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, explicó este lunes que la propuesta forma parte de las negociaciones indirectas destinadas a detener la guerra y poner fin al bloqueo naval estadounidense.

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El planteo acorta el plazo de siete días que Teherán había presentado en septiembre a través de Qatar. Según el funcionario, la implementación del esquema depende de una respuesta favorable de Washington a las demandas iraníes.

Entre las condiciones figuran el levantamiento de las sanciones al sector petrolero, el descongelamiento de activos en el extranjero, un alto el fuego regional y el fin del bloqueo sobre los puertos del país.

A esos reclamos, el canciller Abás Araqchi sumó la reducción de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente y la aceptación de un itinerario de navegación acordado entre Irán y Omán.

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Qatar mantiene la mediación

Baqai confirmó que el intercambio de mensajes sigue abierto y que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, viajó a Doha para facilitar las comunicaciones con Estados Unidos.

Los representantes iraníes dejaron el domingo las conversaciones con los mediadores cataríes. Sin embargo, una fuente vinculada con las gestiones indicó que la salida no respondió a una ruptura del diálogo.

Las partes trabajan sobre un borrador que contempla una posible reunión posterior. La iniciativa retoma un plan de siete pasos presentado por Irán en septiembre, aunque ahora sus autoridades sostienen que puede aplicarse en menos tiempo si se alcanza un entendimiento.

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Una ruta clave para el transporte de petróleo

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní del 28 de febrero.

El paso marítimo constituye una vía central para el transporte de hidrocarburos. Desde el comienzo del conflicto, las autoridades iraníes reivindicaron su control y atacaron embarcaciones que intentaron atravesarlo sin autorización, según la información recogida sobre los enfrentamientos.

La reapertura de esta ruta y el levantamiento del cerco naval estadounidense son dos de los principales puntos de la negociación.

Trump mantiene abierta la posibilidad de nuevos ataques

Los contactos diplomáticos se desarrollan en medio de las advertencias de Donald Trump sobre una eventual nueva ofensiva. El mandatario estadounidense calificó las conversaciones como productivas y afirmó que no ordenaría ataques antes de las elecciones de mitad de mandato, aunque no descartó acciones militares posteriores.

Por su parte, Baqai sostuvo que Teherán no espera un cambio sustancial en la posición estadounidense por el resultado electoral y advirtió que cualquier agresión recibirá una respuesta militar.

Aunque la actividad bélica disminuyó desde septiembre, la posibilidad de un acuerdo sigue sujeta a la respuesta de Washington al borrador y a las próximas gestiones de los mediadores cataríes.