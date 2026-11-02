Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes un primer paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La iniciativa incluirá asistencia económica y un refuerzo de los servicios de acompañamiento a las víctimas y sus familias.

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Durante su participación en el foro World in Progress, celebrado en Barcelona, el presidente del Gobierno español sostuvo que la prioridad es atender a los damnificados mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro.

El mandatario también planteó la necesidad de recuperar la confianza en el sistema de alta velocidad y afirmó que se deben esclarecer las circunstancias de un accidente que no tendría que haber ocurrido.

Qué medidas incluirá el decreto

Según explicó Sánchez, el plan estará organizado en cuatro ejes: indemnizaciones por fallecimientos y lesiones, ayudas que duplicarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un procedimiento específico de incapacidad temporal con mayor cobertura y el fortalecimiento de las oficinas de atención integral.

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La asistencia personalizada se canalizará a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes al lugar de residencia de los pasajeros afectados.

El presidente no detalló los montos definitivos del nuevo paquete, aunque adelantó que tendrá características similares al aprobado tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido en enero.

En aquel caso, el esquema contempló un total de 216.000 euros por fallecido, compuesto por tres partidas de 72.000 euros: una ayuda no reembolsable, un anticipo del seguro de responsabilidad civil y el pago correspondiente al seguro obligatorio.

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Esa cifra constituye el antecedente mencionado por Sánchez y no un importe confirmado para las víctimas de Urda.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo destacó además la labor de los servicios públicos de emergencia y defendió la necesidad de fortalecer la red estatal de respuesta ante situaciones críticas.

Feijóo reclama una auditoría del sistema ferroviario

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó al Gobierno por la falta de dimisiones tras el accidente y reclamó que se asuman responsabilidades políticas.

En una entrevista televisiva, el dirigente opositor sostuvo que existe una pérdida de confianza en el funcionamiento del ferrocarril y extendió sus críticas a otros servicios públicos.

Feijóo insistió en la necesidad de realizar una auditoría externa del sistema ferroviario para conocer su estado. También recordó que el Congreso aprobó un año atrás una moción que instaba al Ejecutivo a llevar adelante esa evaluación.