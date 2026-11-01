La Casa Blanca negó haber participado directamente en la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, quien llegó a Florida el miércoles junto a su familia, pese a tener restricciones judiciales para abandonar su país. No obstante, reconoció que el presidente Donald Trump autorizó su ingreso a Estados Unidos.

Ads

El encargado de brindar explicaciones fue el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en la cumbre del G20 realizada en Atlanta. “No estuvimos involucrados directamente en ninguna de las acciones que se realizaron”, sostuvo el funcionario, quien también aseguró que el dirigente ya contaba con una visa.

Según informó TN, Bolsonaro viajó en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, Misiones. El recorrido despertó cuestionamientos entre legisladores demócratas, que buscan determinar si funcionarios estadounidenses en la Argentina o Ecuador colaboraron con la organización del traslado hacia Florida.

Puede interesarte

En ese contexto, 25 integrantes de la Cámara de Representantes enviaron una carta a Rubio para solicitar precisiones sobre el papel del Departamento de Estado. El documento, impulsado por Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus, contiene 15 preguntas y exige una respuesta por escrito antes del 13 de noviembre. Entre otros puntos, buscan saber cuándo tomó conocimiento el Gobierno estadounidense de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro.

Por su parte, Trump defendió la permanencia del brasileño en Estados Unidos, aunque descartó un encuentro personal. «Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera», manifestó el mandatario desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Ads

Fuente: TN

Ads