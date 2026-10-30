El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió modificar su agenda de campaña de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato y reemplazar los actos previstos en Kansas e Iowa por encuentros virtuales con electores de distintos puntos del país.

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Según informó el Comité Nacional Republicano, la estrategia forma parte de una campaña intensiva de 72 horas, destinada a ampliar la difusión de los mensajes del mandatario durante la recta final previa a los comicios.

La decisión se produce en un escenario electoral competitivo, con disputas por bancas clave del Senado y el objetivo republicano de mantener el control del Congreso. Entre los principales temas que atraviesan la campaña aparecen la situación económica, el precio de los combustibles y la guerra en Irán.

Trump tenía programadas visitas a Kansas el sábado y a Iowa el domingo. Sin embargo, justificó la suspensión del primer encuentro al considerar que el senador republicano Roger Marshall, quien enfrenta al demócrata Adam Hamilton, se encuentra en una posición favorable para la elección.

El mandatario aseguró que su presencia en ese estado no resultaba indispensable y rechazó las versiones que vinculaban la modificación de su agenda con posibles problemas de salud. En ese sentido, afirmó que se encuentra en buenas condiciones físicas para continuar con sus actividades.

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Durante octubre, el presidente encabezó 25 actos de campaña, una cantidad inferior a la meta que se había fijado de superar las 30 presentaciones. En un encuentro realizado en Corinth, Misisipi, incluso mencionó el desgaste de su voz como consecuencia de la intensa sucesión de discursos.

Su cronograma todavía contempla una actividad este viernes en Daytona Beach, Florida, mientras que la Casa Blanca no había confirmado los compromisos correspondientes al lunes, último día antes de la votación.

Pese a las disputas ajustadas en distintos estados, Trump se mostró optimista sobre el desempeño de su partido. Durante una presentación en Carolina del Sur, anticipó que espera una jornada electoral favorable para los republicanos.

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La modificación de su agenda también generó cuestionamientos desde la oposición. El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, interpretó la decisión de reducir las apariciones presenciales como una señal de dificultades electorales para el oficialismo.

En paralelo, una investigación en Alaska agregó tensión al cierre de la campaña. Las autoridades buscan determinar si existieron conexiones entre el equipo de la candidata demócrata Mary Peltola y el supuesto reclutamiento de otro postulante con el mismo nombre que el senador republicano Dan Sullivan.

El Departamento de Justicia amplió las actuaciones mediante nuevas citaciones, mientras que Trump denunció una presunta maniobra política y reclamó que Peltola fuera excluida de la competencia.

Con las elecciones cada vez más cerca, el oficialismo republicano concentra sus esfuerzos en movilizar votantes y defender sus bancas legislativas, mientras la oposición busca aprovechar las contiendas más ajustadas para modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.