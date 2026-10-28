El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos después de abandonar la Argentina en un avión privado que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible. El viaje se produjo en medio de la controversia por su situación judicial en Brasil y las versiones sobre una orden que le habría impedido salir del país.

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La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, ubicado en el área metropolitana de Miami. Se trata de un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A.

En el vuelo viajaban Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, sus dos hijas y otros integrantes de la comitiva. La ruta elegida permitió evitar el espacio aéreo brasileño durante el trayecto hacia Estados Unidos.

La salida de Bolsonaro generó interrogantes porque el propio legislador había afirmado que agentes de la Policía Federal brasileña le comunicaron una decisión atribuida al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar Brasil. Según sus declaraciones, la medida estaría vinculada con investigaciones judiciales en curso. Entre ellas figura una pesquisa por presunto lavado de dinero relacionada con el abogado Willer Tomaz. También se difundieron informaciones sobre otra investigación vinculada con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La llegada del senador a Estados Unidos coincidió con declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que aprobaría su ingreso al país junto a su familia. Consultado por periodistas sobre la posibilidad de que Flávio Bolsonaro viajara a Estados Unidos y solicitara asilo, Trump respondió que lo permitiría y sostuvo que consideraba que eran “buena gente”.

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El mandatario también volvió a cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó vencedor, y expresó críticas sobre el desarrollo del proceso electoral.

En paralelo, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense señaló que se emitirían visados para Flávio Bolsonaro y sus familiares, lo que permitiría su ingreso al territorio norteamericano.

La llegada a Estados Unidos confirma el destino del vuelo, pero no resuelve por sí misma las dudas sobre la situación judicial del senador ni las circunstancias en las que abandonó Brasil.

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