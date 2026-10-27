El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, aseguró este martes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que había advertido al Gobierno español sobre el riesgo de un incremento de las llegadas de migrantes antes de la crisis registrada a finales de julio.

Ads

Puede interesarte

Durante su declaración como testigo, el funcionario sostuvo que el 16 de julio se reunió con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, para transmitirle su preocupación por la evolución de los ingresos desde Marruecos. Según su relato, la funcionaria interpretó los datos como una situación propia de “un verano más”.

Gaitán afirmó que aquella advertencia no derivó en medidas concretas y que volvió a comunicarse con Calvo el 26 de julio mediante WhatsApp, cuando le señaló que el escenario se estaba complicando. De acuerdo con su testimonio, recibió como respuesta que el Ministerio del Interior conocía lo que ocurría y estaba trabajando en ello.

Los intercambios continuaron durante los días siguientes con distintas áreas de la Administración central, incluida Presidencia del Gobierno. En las reuniones del 27 y 28 de julio, las autoridades de Ceuta solicitaron más efectivos para afrontar la presión migratoria.

Ads

La declaración se suma a la del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, quien compareció ante la misma magistrada el 30 de septiembre. En esa oportunidad, aseguró que había intentado comunicarse reiteradamente con el Gobierno de Pedro Sánchez durante los momentos más críticos.

Vivas afirmó que realizó diez intentos de contacto con el jefe de Gabinete del presidente, Diego Rubio, y que logró conversar con él en tres ocasiones. También señaló que mantuvo comunicaciones con varios ministros y responsables de Seguridad para pedir refuerzos, la declaración de la emergencia nacional y un mando único que coordinara la respuesta.

Moncloa cuestionó esa versión y negó que constaran los diez intentos de llamada. Además, sostuvo que Vivas solo había solicitado hablar con Sánchez una vez, el 30 de julio, cuando finalmente se concretó la comunicación.

Ads

El testimonio de Gaitán incorpora ahora dos advertencias anteriores a esos contactos. La investigación deberá determinar qué información recibieron las autoridades y qué decisiones adoptaron ante los avisos del Gobierno de Ceuta.