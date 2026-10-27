En las últimas horas, el Partido Liberal (PL), reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo la reelección tras imponerse en el balotaje del domingo. No obstante, la fuerza opositora pidió que se aclaren las dudas planteadas sobre el desarrollo del proceso electoral.

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La postura del partido se conoció a través de una carta difundida en las redes sociales por su presidente, Valdemar Costa Neto. En el documento, el dirigente afirmó que el PL “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral” (TSE), aunque también reclamó que los cuestionamientos formulados durante las últimas horas sean debidamente esclarecidos.

El pronunciamiento marcó un cambio respecto de la reacción inicial de Flávio Bolsonaro, quien el domingo, luego de conocerse los resultados del balotaje, se negó a reconocer la derrota y adelantó que recurriría a la Justicia para solicitar la anulación de las elecciones.

Tras la derrota electoral, el senador puso en duda la legitimidad del proceso y cuestionó la decisión judicial que extendió el horario de votación en Brasil. La medida se adoptó ante las dificultades registradas en el transporte de electores en distintas localidades y generó controversias entre los sectores políticos. Bolsonaro sostuvo que la modificación de los horarios podía afectar la igualdad de condiciones entre los votantes y aseguró que su espacio acudiría a la Justicia Electoral para intentar invalidar los comicios.

Sin embargo, el planteo de la oposición no modificó la proclamación del resultado por parte de las autoridades electorales brasileñas.

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Lula se impuso en la segunda vuelta con el 51,79% y consiguió un nuevo mandato al frente del Gobierno.

La carta de Costa Neto planteó que las dudas deben ser aclaradas, aunque ratificó la validez del resultado proclamado por el organismo electoral. De esta manera, el espacio político adoptó una postura diferente de la expresada inicialmente por Flávio Bolsonaro, quien había cuestionado abiertamente el desenlace de la elección.

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