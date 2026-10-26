El avance del océano dejó calles inundadas y comercios afectados en Hollywood Beach, en el sur de Florida, durante la mañana del domingo 25 de octubre. El agua salada alcanzó sectores cercanos al paseo marítimo y dificultó la circulación sobre Franklin Street y Ocean Drive.

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El episodio coincidió con las denominadas “mareas del rey”, junto con un fuerte oleaje y vientos del este que empujaron el agua hacia la costa. Ante ese escenario, algunos conductores debieron modificar sus recorridos y otros circularon con extrema precaución.

Los anegamientos también alcanzaron a distintos establecimientos comerciales. El agua llegó al patio trasero de George’s Bakery and Bistro e ingresó en una tienda de conveniencia, pese a las protecciones colocadas en la entrada. En otros locales, los responsables instalaron sacos de arena, barreras y paneles en los frentes para intentar contenerla.

Vecinos describieron sectores con agua hasta las rodillas y dificultades para desplazarse a pie. Las autoridades recomendaron trasladar los vehículos a lugares elevados y evitar las calles inundadas, debido a los daños que el agua salada puede ocasionar en motores y otros componentes.

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La situación también generó preocupación en la playa. El cuerpo de salvamento de Hollywood desaconsejó ingresar al mar por la combinación de mareas altas, viento y oleaje, mientras que la División de Manejo de Emergencias de Florida advirtió sobre olas de hasta 4,6 metros y un elevado riesgo de corrientes de resaca en la costa este del estado.

Según las previsiones difundidas durante el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anticipaba inundaciones costeras de moderadas a graves entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre. Las lluvias asociadas a un sistema de baja presión podían agravar los anegamientos y dificultar el drenaje en las zonas bajas.

El fenómeno también afectó sectores de Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale, donde se registró acumulación de agua durante los ciclos de pleamar.

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