Brasil celebra este domingo el balotaje presidencial entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Ads

La votación llega después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta del 4 de octubre, un resultado que fortaleció las expectativas de la derecha. Desde entonces, ambos espacios intensificaron sus actos de campaña para captar a los millones de brasileños que no participaron de la primera votación.

El senador centró su propuesta en una ofensiva contra el crimen organizado, la reducción de impuestos y el recorte del gasto público. También prometió liberar a su padre, quien cumple su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

“Brasil necesita un cambio, y Flávio es la persona que lo representa hoy”, sostuvo una simpatizante del candidato durante una concentración en Río de Janeiro. Entre sus seguidores también prevalecen los reclamos por la inseguridad y el costo de vida.

Lula, por su parte, buscó movilizar a sus bases con actos multitudinarios. El sábado, durante un encuentro en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, presentó la elección como una disputa por la soberanía nacional y llamó a evitar un retroceso político.

Ads

“La gente quiere un cambio, pero quiere avanzar. No quiere volver atrás”, afirmó el presidente, quien sostiene que su rival representa una amenaza para las instituciones democráticas.

Dos modelos enfrentados

El Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula, planteó la elección como una defensa de la democracia y recordó la condena de Jair Bolsonaro por conspirar contra el orden institucional. También cuestionó la influencia de Estados Unidos en la política brasileña, una acusación que Washington rechazó.

Flávio Bolsonaro, en cambio, propone profundizar la cooperación con el Gobierno estadounidense para combatir a las organizaciones criminales que controlan territorios en distintas regiones del país. Además, responsabiliza al PT por los escándalos de corrupción que afectaron al partido durante los últimos años.

Ads

La relación con el presidente estadounidense Donald Trump constituye otro punto de contraste. Lula defendió la autonomía brasileña frente a Washington, mientras que su adversario considera que una mayor coordinación bilateral puede contribuir a recuperar el control estatal sobre las zonas dominadas por bandas criminales.

Los resultados de la primera vuelta dejaron a Bolsonaro en una posición favorable, aunque la elección continúa abierta. Según el artículo de la BBC, ningún candidato que haya quedado por detrás en la primera ronda logró revertir esa desventaja y ganar un balotaje presidencial en Brasil.

Lula seguirá el escrutinio desde San Pablo, mientras que Flávio Bolsonaro aguardará los resultados en Brasilia, donde su padre permanece bajo arresto domiciliario. La votación definirá el rumbo político de la mayor economía de América Latina y el alcance de la influencia del bolsonarismo en los próximos años.

Fuente: BBC