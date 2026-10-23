Flávio Bolsonaro y Lula se comprometieron a destapar sus bancarios, fiscales y telefónicos
El anuncio fue realizado por el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña de Lula, quien presentó ante la prensa el documento formalizando el acuerdo.
A pocos días de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil previstas para este domingo, el actual mandatario del país y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro, firmaron un acuerdo que autoriza el levantamiento de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, y que además alcanza a sus familiares y a personas jurídicas vinculadas a ambos.
El anuncio fue realizado por el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña de Lula, quien presentó ante la prensa el documento formalizando el acuerdo.
“Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Nantes Bolsonaro, candidatos a la Presidencia de la República ya acreditados en el expediente, se presentan conjuntamente para informar que han aceptado íntegramente los términos recíprocos del desafío objeto de este proceso y autorizan la apertura total y simultánea de sus respectivos secretos”, señala el documento.
El mismo fue presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual deberá analizarlo a través del ministro André Mendonça, encargado del caso en la corte electoral.
Representantes de ambos candidatos llegaron a la presentación del escrito, siendo estos el presidente del PT, Edinho Silva, el secretario general de la Presidencia, Guilherme Boulos, y la diputada Camila Jara. Mientras que, por la lado de Bolsonaro, asistió la abogada Maria Cláudia Bucchianeri en representación de la campaña del mismo y el senador electo Deltan Dalagnol.
Este acuerdo establece expresamente que la autorización para levantar el secreto de los datos comprende también a los familiares de ambos candidatos y a las personas jurídicas vinculadas a ellos.
Es de mencionar que la disputa de está información se remonta al pasado domingo, cuando Lula retó a Bolsonaro durante un debate transmitido por la cadena Band a revelar simultáneamente sus datos bancarios y telefónicos. El martes, Lula se presentó ante el TSE con una autorización para levantar sus propios secretos y los de las personas jurídicas vinculadas a él, condicionada a que su rival hiciera lo mismo.
La firma de este acuerdo por parte de ambos candidatos, busca despejar dudas sobre su transparencia a pocos días de la definición electoral, y ahora queda en manos del TSE la validación y eventual ejecución de la apertura de esos datos.