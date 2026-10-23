A pocos días de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil previstas para este domingo, el actual mandatario del país y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro, firmaron un acuerdo que autoriza el levantamiento de sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, y que además alcanza a sus familiares y a personas jurídicas vinculadas a ambos.

Ads

El anuncio fue realizado por el senador Camilo Santana, coordinador de la campaña de Lula, quien presentó ante la prensa el documento formalizando el acuerdo.

“Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Nantes Bolsonaro, candidatos a la Presidencia de la República ya acreditados en el expediente, se presentan conjuntamente para informar que han aceptado íntegramente los términos recíprocos del desafío objeto de este proceso y autorizan la apertura total y simultánea de sus respectivos secretos”, señala el documento.

El mismo fue presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual deberá analizarlo a través del ministro André Mendonça, encargado del caso en la corte electoral.

Representantes de ambos candidatos llegaron a la presentación del escrito, siendo estos el presidente del PT, Edinho Silva, el secretario general de la Presidencia, Guilherme Boulos, y la diputada Camila Jara. Mientras que, por la lado de Bolsonaro, asistió la abogada Maria Cláudia Bucchianeri en representación de la campaña del mismo y el senador electo Deltan Dalagnol.

Ads

Este acuerdo establece expresamente que la autorización para levantar el secreto de los datos comprende también a los familiares de ambos candidatos y a las personas jurídicas vinculadas a ellos.

Es de mencionar que la disputa de está información se remonta al pasado domingo, cuando Lula retó a Bolsonaro durante un debate transmitido por la cadena Band a revelar simultáneamente sus datos bancarios y telefónicos. El martes, Lula se presentó ante el TSE con una autorización para levantar sus propios secretos y los de las personas jurídicas vinculadas a él, condicionada a que su rival hiciera lo mismo.

La firma de este acuerdo por parte de ambos candidatos, busca despejar dudas sobre su transparencia a pocos días de la definición electoral, y ahora queda en manos del TSE la validación y eventual ejecución de la apertura de esos datos.

Ads