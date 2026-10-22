Una falla crítica de seguridad en PHP, uno de los lenguajes de programación que sostiene buena parte de internet, desató una respuesta preventiva de gobiernos y empresas de distintos países. La preocupación creció después de que se filtraran detalles técnicos de la vulnerabilidad y comenzaran a registrarse millones de intentos de explotación.

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En el Reino Unido, la ministra de Tecnología, Baroness Lloyd of Effra, informó ante la Cámara de los Lores que 32 servicios gubernamentales no estaban disponibles y otros cuatro funcionaban de manera parcial. Según explicó, las interrupciones responden principalmente a medidas preventivas mientras se aplican actualizaciones y protecciones.

Desde Downing Street aclararon que los servicios críticos de mayor alcance destinados al público no fueron afectados. También señalaron que los equipos técnicos trabajan con OpenAI y socios internacionales para identificar y corregir posibles exposiciones. La oficina del primer ministro remarcó que la interrupción de servicios no significa que hayan sido hackeados.

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La falla se encuentra en PHP, una tecnología que procesa información para mostrarla en sitios web y que, según especialistas citados por la BBC, podría estar presente en alrededor del 70% de internet. Investigadores habían trabajado en una solución, pero la filtración de información sobre el problema aceleró la publicación de los parches para evitar que los atacantes aprovecharan la vulnerabilidad.

La empresa de infraestructura digital Cloudflare reportó millones de intentos de explotación en su red. Amazon también informó que detectó intentos de ataque, aunque sus sitios continuaban funcionando con normalidad. Sin embargo, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido sostuvo que, hasta el momento, no había indicios de intrusiones exitosas.

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El organismo británico calificó la escala del episodio como inédita. Además, el Gobierno aseguró que envió unas 50.000 notificaciones preventivas a empresas y organizaciones para advertirles sobre el riesgo y recomendarles que revisen sus sistemas.

Los especialistas aconsejan verificar que las actualizaciones de seguridad de PHP estén instaladas. En los sitios administrados por proveedores de alojamiento o desarrolladores externos, recomiendan consultar si ya se aplicaron los parches correspondientes, ya que actualizar únicamente WordPress o sus complementos no necesariamente resuelve la vulnerabilidad.

Fuente: BBC

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