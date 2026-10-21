Rusia manifestó su disposición a reanudar las negociaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre, en un nuevo intento diplomático para poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países desde febrero de 2022. La decisión fue comunicada este miércoles por Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, luego de una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Steve Witkoff, enviado especial del mandatario estadounidense Donald Trump.

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Según explicó Ushakov, Moscú aceptaría retomar las conversaciones trilaterales con Washington y Kiev, con el objetivo de avanzar en la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez concluido el conflicto.

La posibilidad de reanudar el diálogo surgió durante una reunión entre Putin y Witkoff, que se extendió durante casi tres horas. El representante estadounidense trasladó al mandatario ruso los resultados de las conversaciones que había mantenido en Oslo, Noruega, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y representantes europeos.

De acuerdo con el Kremlin, durante esos encuentros se analizaron nuevas propuestas para avanzar hacia una salida negociada de la guerra. No obstante, Ushakov consideró que las ideas presentadas por Kiev y sus aliados europeos todavía ofrecían pocos elementos útiles para alcanzar un entendimiento con Moscú.

Uno de los principales temas que se abordarán en una eventual nueva ronda de conversaciones será la construcción de un esquema de seguridad para ambos países después de la guerra. Este punto representa uno de los mayores desafíos de las negociaciones, debido a las diferencias entre Rusia, Ucrania y los gobiernos occidentales respecto de las condiciones que deberían establecerse para evitar una nueva escalada militar.

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Para Kiev, las garantías internacionales de seguridad constituyen una cuestión central para impedir futuras agresiones. Moscú, por su parte, sostiene sus propias exigencias en materia de seguridad y mantiene diferencias sustanciales con Ucrania y sus aliados europeos.

La reunión entre Putin y Witkoff también incluyó cuestiones económicas, el suministro de diésel ruso y la situación en Irán, en un contexto internacional marcado por distintos focos de tensión.

La disposición rusa a retomar las conversaciones abre una nueva instancia diplomática, aunque el camino hacia un acuerdo continúa condicionado por las diferencias políticas, territoriales y militares entre las partes. La fecha del 10 de noviembre aparece así como una posible oportunidad para reactivar el diálogo.

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