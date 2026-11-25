El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, tiene previsto reunirse este miércoles 25 de noviembre con autoridades cubanas en La Habana para gestionar la liberación de siete ciudadanos panameños detenidos desde el 28 de febrero. Los hombres permanecen en el centro de detención de Villa Marista, en la capital cubana.

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Las autoridades de la isla los acusan de haber participado en pintadas con mensajes contra el Gobierno, que calificaron como propaganda contra el orden constitucional. Según la investigación cubana, los implicados habrían viajado para realizar el encargo a cambio de entre 1.000 y 1.500 dólares por persona y tenían instrucciones de abandonar el país una vez terminado.

Las gestiones de Panamá

Panamá comenzó a brindar asistencia consular en marzo. El embajador Edwin Pitty visitó a los detenidos el día 4 y les entregó medicamentos y artículos de higiene. El 25 de ese mes, Martínez-Acha viajó a La Habana, donde se reunió con los panameños detenidos, el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez.

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Diez ciudadanos panameños fueron arrestados al inicio del caso. Tres de ellos, Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, recuperaron la libertad tras la intervención del presidente panameño José Raúl Mulino ante Díaz-Canel y regresaron a su país el 25 de abril.

Qué puede pasar con los detenidos

Martínez-Acha confirmó que la etapa de investigación terminó y que la representación diplomática mantiene contacto frecuente con los siete hombres. Si la Justicia cubana dicta condenas, Panamá evalúa solicitar que puedan cumplir las penas en su país mediante los mecanismos legales y los acuerdos entre ambos gobiernos.

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