El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España publicó este lunes su última encuesta electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre, en la que proyecta una victoria del presidente Pedro Sánchez sobre el líder opositor Alberto Núñez Feijóo.

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Según el relevamiento, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzaría el 34,4% de los votos, con un crecimiento de 1,1 puntos respecto de la medición anterior. En segundo lugar quedaría el Partido Popular (PP), con el 24,7%, mientras que Vox se posicionaría como la tercera fuerza con el 15,6%.

Entre las agrupaciones de menor representación, el Frente Amplio obtendría el 5,7%, seguido por la alianza entre Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con el 2,7%. Por su parte, Compromís Front Valencià alcanzaría el 1,8%.

El estudio también señala que el bloque progresista, acompañado por partidos regionalistas, podría superar en representación parlamentaria a las fuerzas de derecha y mantener las posibilidades de continuidad del actual Gobierno.

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Sin embargo, las proyecciones del organismo público contrastan con los sondeos privados, que anticipan una ventaja de 13,4 puntos para el conjunto de partidos de derecha, con el 51,5% de intención de voto frente al 38,1% del espacio progresista.

La investigación se realizó entre el 10 y el 17 de noviembre, mediante 8.034 entrevistas, por lo que no contempla posibles cambios en las preferencias electorales posteriores al debate entre Sánchez y Feijóo.

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