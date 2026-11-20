Manifestantes de varios países europeos saldrán a las calles durante el fin de semana en una muestra de solidaridad transfronteriza contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos.

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Luego de varias semanas de protestas en varios países, sindicatos y activistas de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Portugal subieron la apuesta convocando manifestaciones simultáneas, que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.

Si bien las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación y la militarización.

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Además las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también hoy una huelga internacional de la juventud, bajo el lema “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

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